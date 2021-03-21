مراسل المنار :جيش العدو يلقي قنابل مضيئة على طول الحدود الجنوبية من مقابل بلدات #بليدا – #ميس_الجبل – #حولا – #مركبا – #العديسة #كفركلا – موقع قناة المنار – لبنان
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March 21 2021 - 22:46
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مراسل المنار :جيش العدو يلقي قنابل مضيئة على طول الحدود الجنوبية من مقابل بلدات #بليدا – #ميس_الجبل – #حولا – #مركبا – #العديسة #كفركلا
منذ 2 ساعة
21 March، 2021
بليدا
ميس الجبل
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