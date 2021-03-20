الهيئة الصحية الاسلامية: 1200 خدمة في الساعات الـ24 الماضية

أفادت غرفة عمليات المديرية العامة للدفاع المدني – الهيئة الصحية الاسلامية، أن مراكزها المنتشرة على الأراضي اللبنانية كافة نفذت 1200 خدمة مختلفة خلال ال24 ساعة الماضية.

وتوزعت المهام على الشكل التالي:

– 79 خدمة نقل مصابين بفيروس كورونا الى المستشفيات والمحاجر المخصصة.

– تجهيز 21 حالة وفاة من ناحية (التغسيل، والتكفين، والدفن).

– 711 خدمة تدخل منزلي إسعافي.

– 50 خدمة نقل حالات إسعافية طارئة وعادية.

– 28 خدمة تعقيم.

– 132 نشاطا توعويا.

– 178 خدمة إعارة مستلزمات طبية (جهاز اوكسجين، قنينة اوكسجين، كرسي مدولب، عكازات، فرشة مياه، ووكر، اوكسيميتر).

بالإضافة إلى العديد من المهام داخل غرف الطوارئ في كل مركز.

يذكر أن عدد المهام التي نفذتها المديرية العامة للدفاع المدني – الهيئة الصحية في مكافحة جائحة كورونا فقط حتى الآن وصل إلى 7112 مهمة نقل (مصاب أو مشتبه في إصابته أو مخالط)، ودفن 1812 متوفى بالفيروس من أصل 5664 في لبنان، بالإضافة إلى 53245 مهمة تعقيم للمؤسسات العامة والخاصة، المدارس، الجامعات، دور العبادة.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام