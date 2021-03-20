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March 20 2021 - 14:12

انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني تنطلق بتلقي طلبات الترشح بقوائم التمثيل النسبي

منذ 16 mins 20 March، 2021
انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني
عربي وإقليمي - فلسطين

أعلن المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية هشام كحيل، إن اللجنة بدأت السبت، تلقي طلبات الترشح للانتخابات التشريعية الفلسطينية 2021 بنظام القوائم بحيث تشمل القائمة عددا من المترشحين يتراوح بين 16 و132، لافتا إلى أن عملية تلقي الطلبات ستتواصل حتى الحادي والثلاثين من آذار/مارس الجاري، تمهيدا للانتخابات التي تجرى في 22 أيار/مايو المقبل، بحسب مرسوم أصدره الرئيس محمود عباس.

وأضاف كحيل، في تصريح لوكالة سبوتنيك، الانتخابات التشريعية انطلقت اليوم، وبدأت لجنة الانتخابات بتلقي الطلبات على شكل قوائم على أساس التمثيل النسبي حيث لا يسمح بالترشح الفردي بل من خلال قوائم تحتوي في حدها الأدنى على 16 مترشحا وفي حدها الأعلى 132″، مشيرا إلى أن عملية تلقي الطلبات ستتواصل حتى يوم 31 آذار/مارس الجاري بما فيها أيام العطلات من خلال المقر العام للجنة بمدينة البيرة والمقر الإقليمي في غزة.

وتابع “على القوائم التي تنوي الترشح وخوض الانتخابات أن تقوم بتقديم الطلبات وفق الأصول، وعبر النماذج المعلنة والمتوفرة لدى لجنة الانتخابات المركزية في كل من البيرة وغزة وعبر مكاتب اللجنة والموقع الإلكتروني”. ولفت كحيل إلى أن لجنة الانتخابات “ستقوم بدراسة طلبات الترشح خلال خمسة أيام للموافقة أو طلب تصويب أو تعديل القائمة أو رفضها للمضي قدما في العملية الديمقراطية”.

المصدر: سبوتنيك

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