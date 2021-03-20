بدء تلقي طلبات الترشح لانتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني عبر مقرين في البيرة وغزة

بدأت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية السبت، تلقي طلبات الترشح لانتخابات المجلس التشريعي المقبلة المرتقب إجراؤها في أيار/مايو المقبل، وذلك في المقر العام بمدينة البيرة في الضفة الغربية، وفي المقر الإقليمي بمدينة غزة لمدة 12 يوماً تنتهي في 31 آذار/مارس الجاري. وقالت اللجنة، في بيان صحافي نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، إنها بدأت باستقبال طلبات الترشح لانتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني 2021، ابتداءً من صباح السبت، وحتى مساء الأربعاء الموافق 31 آذار/مارس، تشمل كذلك أيام العطلات الرسمية، وذلك في المقر العام في مدينة البيرة، والمقر الإقليمي في مدينة غزة.

وأوضحت اللجنة، أن “الترشح يكون من خلال قوائم انتخابية على أساس التمثيل النسبي الكامل، ولا تقبل طلبات الترشح الفردية، بحيث لا يقل عدد مرشحي القائمة عن 16 مرشحا، ولا يزيد عن 132 مرشحا”.

وشددت على ضرورة أن تلتزم القوائم ومرشحيها بشروط الترشح التي نص عليها القرار بقانون رقم (1) لسنة 2007 وتعديلاته، وأن يتم تقديم الطلبات وفق النماذج اللازمة المتوفرة في المقر العام بمدينة البيرة والمقر الإقليمي في مدينة غزة ومن خلال مكاتب المناطق الانتخابية بالمحافظات الفلسطينية، وكذلك من خلال موقع اللجنة الإلكتروني (www.elections.ps).

وأوضحت اللجنة أن إجراءاتها جاءت لضمان تمكين القوائم من الترشح أثناء الإغلاقات بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، حيث تلقت اللجنة تعليمات من مجلس الوزراء تفيد بتسهيل إجراءات النظر وسرعة الرد على كتب الاستقالة المقدمة من الفئات التي حددها القانون لأغراض الترشح للانتخابات التشريعية، إضافة إلى التنسيق مع بنك فلسطين للإبقاء على فرعي الإرسال في مدينة رام الله وفرع الرمال في مدينة غزة مفتوحان في أيام الإغلاق وأيام السبت حتى 31 آذار/مارس، لتمكين القوائم من إيداع رسوم الترشح.

وفي سياق متصل، أوضح المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية هشام كحيل، عبر إذاعة صوت فلسطين، شروط الترشح لعضوية المجلس التشريعي المقبل، ومن أهمها أن يقتصر الترشّح على القوائم، وليس هناك ترشّح فردي، كما يجب على جميع مرشحي القوائم أن يكونوا مسجلين في سجل الناخبين وأتموا 28 عامًا، رسوم الترشح لهذه القوائم تبلغ قيمتها 10 آلاف دولار غير مستردة.

كان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد أصدر، منتصف كانون الثاني/يناير الماضي، مرسومًا رئاسيًا بالدعوة لانتخاب المجلس التشريعي بتاريخ 22 أيار/مايو، وانتخاب رئيس دولة فلسطين بتاريخ 31 تموز/يوليو، واستكمال تشكيل المجلس الوطني في 31 آب/أغسطس من العام الجاري.

المصدر: سبوتنيك