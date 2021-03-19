دياب وقع 3 قوانين تتعلق بقروض مع البنك الدولي والصندوق العربي للانماء

وقع رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان حسان دياب الجمعة 3 قوانين تتعلق بقروض مع البنك الدولي والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي.

فقد وقع دياب القانون المعدل المتعلق بإبرام اتفاقية القرض المقدم من البنك الدولي للانشاء والتعمير بقيمة 30 مليون دولار لدعم الابتكار في مشاريع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم.

كما وقع دياب القانون رقم 180 تاريخ 12/6/2020 المتعلق بالإجازة للحكومة إجراء التعديل على الملحق من الاتفاقية المجاز إبرامها مع الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي لتعديل سقف القروض الإسكانية.

ووقع دياب قانون الموافقة على إبرام اتفاقية القرض الموقعة بتاريخ 29/1/2021 بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للانشاء والتعمير لتنفيذ المشروع الطارىء لدعم شبكة الأمان الاجتماعي للاستجابة لجائحة كورونا والأزمة الاقتصادية في لبنان بقيمة 246 مليون دولار أميركي.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام