الاتحاد الأوروبي: استهداف المعارضة في تركيا يقوض مصداقية التزام السلطات المعلن بالإصلاحات

أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه إزاء المساعي التركية المبذولة لحل حزب “الشعوب الديمقراطي” الكردي وإسقاط عضوية النائب عن الحزب عمر فاروق جرجلي أوغلو، وحرمانه من مقعده النيابي.

وذكر بيان للمفوضية الأوروبية، أن “إغلاق ثاني أكبر حزب معارض انتهاك ضد حقوق ملايين الناخبين في تركيا”.

وأضاف أن “استهداف المعارضة في تركيا يقوض مصداقية التزام السلطات المعلن بالإصلاحات، كما أنه يثير مخاوف للاتحاد الأوروبي بشأن التراجع عن الحقوق الأساسية في تركيا”.

وتابع: “بصفتها دولة مرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي وعضو في مجلس أوروبا، تحتاج أنقرة وبشكل عاجل إلى احترام التزاماتها الأساسية، بما في ذلك احترام الأسس الديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون”.

المصدر: وكالات