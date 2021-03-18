الحريري: اليوم نحن امام فرصة جديدة نأمل ان نصل الى نتيجة وهدف اي حكومة وقف الانهيار ومعالجة الازمة الاقتصادية – موقع قناة المنار – لبنان
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March 18 2021 - 16:52

الحريري: اليوم نحن امام فرصة جديدة نأمل ان نصل الى نتيجة وهدف اي حكومة وقف الانهيار ومعالجة الازمة الاقتصادية

منذ 48 mins 18 March، 2021
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