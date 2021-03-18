الرئيس الحريري:نقلت للرئيس عون تطلعاتي حول حكومة إختصاصيين مؤلفة من 18 وزيرا وإستمعت لملاحظاته – موقع قناة المنار – لبنان
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March 18 2021 - 16:52

الرئيس الحريري:نقلت للرئيس عون تطلعاتي حول حكومة إختصاصيين مؤلفة من 18 وزيرا وإستمعت لملاحظاته

منذ 53 mins 18 March، 2021
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