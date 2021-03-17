الحريري: في حال عجز فخامة الرئيس عن توقيع مراسيم تشكيل حكومة اختصاصيين فعليه مصارحة اللبنانيين بسبب تعطيل ارادة النواب – موقع قناة المنار – لبنان
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March 17 2021 - 22:58

الحريري: في حال عجز فخامة الرئيس عن توقيع مراسيم تشكيل حكومة اختصاصيين فعليه مصارحة اللبنانيين بسبب تعطيل ارادة النواب

منذ 1 ساعة 17 March، 2021
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