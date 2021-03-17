روداكوف استقبل مصطفى حمدان واكد على دعم روسيا للبنان

استقبل السفير الروسي في لبنان ألكسندر روداكوف الاربعاء أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين-المرابطون العميد مصطفى حمدان، وتم التباحث في الأوضاع الداخلية اللبنانية والإقليمية.

وبالمناسبة، أكد حمدان على “أهمية الدور الروسي بدعم تشكيل الحكومة، لمنع تفاقم الأزمة الاجتماعية والاقتصادية وتداعياتها ومساعي تقريب وجهات النظر بين كل الأطراف السياسية اللبنانية”.

بدوره، أكد روداكوف على “دعم روسيا المستمر للبنان في كافة الصعد”، وشدد على “وجوب الحفاظ على الاستقرار والأمن ومعالجة كافة القضايا المختلف عليها بالحوار والتواصل بين جميع الأفرقاء اللبنانيين”.

المصدر: بريد الموقع