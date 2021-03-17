العدو الاسرائيلي نفذ حملة اعتقالات بالضفة المحتلة

شنت قوات العدو الإسرائيلي الأربعاء حملة اعتقالات واسعة في مناطق الضفة الغربية الفلسطينية المحتلة، بينهم أسرى محررين.

وأفادت مصادر فلسطينية أن “قوات الاحتلال اقتحمت عددا من قرى ومدن الضفة المحتلة واعتقلت عددا من المواطنين”، وتابعت “اعتقلت الشابين أحمد زهير شتيوي (31 عاما)، ومعاذ ماهر ياسين (21 عاما)، بعد دهم منزلي ذويهما، وتفتيشهما”.

واضافت المصادر “كما عُرف من بين المعتقلين، أحمد زيدان في الحي الغربي لمدينة طولكرم وأحمد سمير أبو زيتون من قرية دير الغصون شمال طولكرم”، وتابعت “كما اعتقلت قوات الاحتلال، عمار ياسر العمور ومأمون ابراهيم العمور ومعتز خضر العمور من بلدة تقوع جنوب بيت لحم وجميهم أسرى محررين، وجمال ابراهيم من بلدة جماعين جنوب غرب نابلس”.

المصدر: فلسطين اليوم