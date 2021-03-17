الرئاسة السورية: الرئيس الأسد وزوجته بمرحلة التعافي من كورونا

أعلنت رئاسة الجمهورية السورية عن تحسن الوضع الصحي للرئيس بشار الأسد وزوجته أسماء، وأنهما في مرحلة التعافي من الإصابة بفيروس كورونا.

وقالت الرئاسة الاربعاء إنه “بعد مضي تسعة أيام على إصابة الرئيس الأسد والسيدة أسماء بفيروس كورونا تعود المؤشرات المخبرية والشعاعية المرتبطة بالوضع الصحي لهما بشكل تدريجي إلى قيمها الطبيعية وهي مطمئنة بحسب الفريق الطبي الوطني المشرف على علاجهما والذي يؤكد أنهما في مرحلة التعافي”.

وأضافت الرئاسة “كما سبق وأكدنا فإن الرئيس الأسد والسيدة أسماء يتابعان أعمالهما خلال فترة قضائهما الحجر الصحي المنزلي وسيعودان لممارسة عملهما بالشكل الطبيعي بعد انتهاء فترة الحجر والتأكد من ظهور النتيجة السلبية لفحص كورونا”.

المصدر: سانا