عناوين واسرار الصحف اللبنانية ليوم الأربعاء 8 أيار/مايو 2024

العناوين

الأخبار:

– “عراضة” رفح: “إسرائيل” تريد “سلمًا”

– قتلى وجرحى ودمار في المستعمرات: مُسيّرات المقاومة تربك الجنود والمستوطنين

– ‫أميركا تهدّد: بناء الأبراج أو وقف دعم الجيش

– ‫بهدف إدخال مصارف أجنبية: خطّة ميقاتي لشراء سندات اليوروبوندز

– ‫ديوان المحاسبة يكشف تواطؤًا بين حاملي الرخص وموظفين في المالية: 10 ملايين طابع من مطبعة الجيش إلى السوق السوداء

البناء:

– حماس تمسك زمام المبادرة التفاوضي بقبول آخر صيغة للوسطاء وتُحرج نتنياهو

– النص المقترح يلبّي شرط حماس بربط إنهاء ملف الأسرى بإنهاء الحرب والحصار

– الاحتلال يقتحم معبر رفح… ومقتل ضابطين في المطلة… و3 قتلى في كرم بو سالم

اللواء:

– إصابات موجعة لجيش الاحتلال جنوبًا.. والتصعيد بين “الانتقام” ورفح

– تسابق مسيحي في الحملة على النزوح وجلسة نيابية الأربعاء.. و”الثنائي” سلّم الردّ على الورقة الفرنسية

– شكوك مشروعة بالمليار الأوروبي!

– هل تضيّع “إسرائيل” الفرصة الاستراتيجية الراهنة؟

الديار:

– تحفّظات لبنانية جوهرية تُطيح بالورقة الفرنسية المنقّحة!

– تفاصيل جديدة عن “جاي” زعيم عصابة الـ”تيك توك” التي تصطاد القصّر!

– منيمنة لـ”الديار”: الغموض يُحيط بطريقة صرف المليار يورو

الجمهورية:

– جلسة نيابية للنزوح الأسبوع المقبل

– كيف يُواجه الاستدخال؟

– نتنياهو يقلب الطاولة في وجه الجميع

النهار:

– رفض “ناعم” من “الثنائي” للورقة الفرنسية

– مفاوضات القاهرة تحت ضغط اقتحام “إسرائيل” معبر رفح

– ماكرون يحتفي بشي في جبال البيرينيه بعد مباحثات ودية ومثمرة

الشرق:

– أبطال “طوفان الأقصى” انتصروا.. ونتنياهو لا يزال يفاوض بالنار

– “إسرائيل” تحتلّ معبر رفح وتحاول نسف مفاوضات الهدنة

الاسرار

البناء:

– تفيد معلومات بأنّ نائبًا بارزًا في تكتل نيابيّ عند سؤاله خلال لقاء سياسيّ عام عن سبب غياب رئيس الكتلة عن الساحة السياسية، أجاب “فوّتنا بأكثر من حيط”. وهذا ما دفع بوالده للعودة إلى الإشراف على إدارة الدفة السياسيّة في الكتلة النيابيّة والحزب والبيت السياسيّ التقليديّ العريق.

– قال مسؤول عربي شارك في مفاوضات اتفاق غزّة إنّ مدير المخابرات الأميركية وليم بيرنز وافق على التعديلات التي تضمّنها المقترح الأخير الذي قبلته حركة حماس وقوى المقاومة باعتباره آخر محاولة لتفادي ذهاب المنطقة إلى حرب كبرى في ضوء تقدير موقف أميركي أنّ حماس تحظى بدعم محور المقاومة، بما في ذلك إيران للتمسك بشروطها، ولو أدّت إلى حرب شاملة. وأنّ واشنطن عبّرت بالمقابل عن سعيها لتفادي هذه الكأس المرّة برفضها ردًا إسرائيليًا مناسبًا على الردّ الإيرانيّ الرادع ثمّ بسحب قطعها البحريّة من البحر الأحمر.

اللواء:

– توقف مسؤول عند تصريح نيابي، واعتبر مضمونه لا يتفق مع ما هو معمول به في شأن يثير ضجة كبيرة.

– تدرك دولة كبرى، حسب ما نُقل عن مصدر دبلوماسي أنّ عملها ضمن مجموعة عاملة، لا يأتي بنتائج مأمول بها، ومع ذلك مستمرة في دورها تجاه لبنان.

– يتّضح من المعلومات الموثوق بها أن جهات داخل فريق السلطة، لا ترغب بتحقيق خرق في ملف النازحين.

الجمهورية:

– أكد مرجع رسمي أنّ 99 بالمئة من النازحين السوريين يمكنهم العودة إلى بلادهم بلا إشكاليات وذلك باعتراف الأمم المتحدة إذا صدر القرار الدولي بعودتهم.

– كشف ديبلوماسي أنّ اللجنة الخماسية وضعت سقفًا زمنيًا لتحرّكها الرئاسي وأنّه في حال لم ينتخب الرئيس سيكون لها كلام آخر.

– سجّل اختلاف بين أوساط سياسية حول تقييم مبادرة غربية بين من اعتبرها “خلاصة الأفكار المتداولة وأنها تشكّل نقطة ارتكاز لأي تفاوض مستقبلي”، وبين من لم يرَ فيها نتيجة.

نداء الوطن:

– يدرس الفريق القانوني للنائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون إمكانية تقديم دعوى مخاصمة الدولة على خلفية الأخطاء التي ارتكبها -رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود الذي يرأس بدوره الهيئة القضائية العليا للتأديب الناظرة في استئناف عون قرار صرفها من القضاء.

– يتفاخر وزير في الحكومة بأنه لن ينفّذ حكم مجلس الشورى الصادر منذ حوالى السنتين والمتعلّق بإبطال قرار إقالة مديرة من مركزها تعسفًا وتعيين مدير محسوب على تيار سياسي مكانها، علمًا أنه يشكو من سوء أدائه.

– بعدما أقدم جهاز أمن الدولة برفقة مراقبين من وزارة العمل على تسطير محضر ضبط بقيمة 15 ألف دولار بحق معمل في بلدة بترونية ساحلية بسبب تحوّله إلى معمل نهارًا ومأوى لنحو 200 سوري غير شرعي ليلًا مقابل بدل منامة، قام مسؤول كبير في الوزارة بتمزيق المحضر وحماية تجاوزات المعمل.

المصدر: صحف