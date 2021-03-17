الوزيرة عبد الصمد: دقة الوضع الحالي تستدعي من الإعلام لعب دور بناء وإيجابي في تقريب وجهات النظر – موقع قناة المنار – لبنان
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March 17 2021 - 12:30

الوزيرة عبد الصمد: دقة الوضع الحالي تستدعي من الإعلام لعب دور بناء وإيجابي في تقريب وجهات النظر

منذ 1 ساعة 17 March، 2021
الوزيرة منال عبد الصمد
لبنان

ذكرت وزيرة الإعلام في حكومة تصريف الأعمال الدكتورة منال عبد الصمد نجد في بيان، “بوجوب العودة الى ميثاق الشرف الإعلامي الذي تم توقيعه من قبل مختلف الوسائل الإعلامية”، واعتبرت أن “دقة الوضع الحالي الذي يمر به وطننا، تستدعي من الإعلام وأكثر من أي وقت، لعب دور بناء وإيجابي في تقريب وجهات النظر، وردم الهوة بين الأطراف المتناقضة واعتماد لغة تخاطب معتدلة بعيدا من التجريح”.

وأضافت “إنها دعوة لكل المؤسسات الإعلامية والإعلاميين، لضبط النفس ومقاربة المواضيع بهدوء ومنها ما يتعلق ببلدان صديقة تربطنا بها علاقات تاريخية وديبلوماسية مميزة. كلنا ثقة بأن وسائل إعلامنا الرائدة تزخر بكفاءات تتقن فن الحوار والتخاطب، وتدرك أهمية التعاطي بمسؤولية وطنية وإعلامية عالية، والإبتعاد عما يثير النعرات الطائفية ويؤجج الخلافات السياسية ويشوه صورة لبنان وسمعته”.

وختمت “ليبق إعلامنا منارة للبنان وجسر تواصل بين الجميع”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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