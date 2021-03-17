عناوين و أسرار الصحف المحلية الصادرة يوم الأربعاء في 17 آذار 2021

العناوين
الأخبار :
سعر الدولار يتسارع نحو 15 ألف ليرة خطّة السلطة: تضخّم يأكل الأخضر واليابس
سياسة سلامة: الأرض المحروقة
رئيس الجمهوريّة لن يسمح بتكرار تجربة فؤاد السنيورة مع إميل لحود: حملة الضغوط القصوى لإحراج عون
التدقيق الجنائي حبيس مراسلات لا تنتهي!
رهان انقلاب المعادلة في مأرب يتبدّد: واشنطن تستعدّ لتقديم تنازلات
«ميثاق شرف» بين الفصائل: حظوظ إجراء الانتخابات تتعزّز
عودة الغضب إلى الشارع الاردني: هتافات ضدّ الملك والنهج الاقتصادي
البناء :
حملة أميركيّة أوروبيّة على سورية في الذكرى العاشرة لحربهم… والاحتلال يترجمها غارات
حزب الله من موسكو: ضغوط تستهدف المقاومة… ولتسريع حكومة برئاسة الحريري
تضارب المعلومات الرسميّة حول الدعم… وسلفة مجزأة للكهرباء… والاستعصاء مستمر
الديار :
لبنان في الفوضى العارمة: المحال والمحطات تقفل أبوابها والأفران والمستشفيات على الطريق المخاوف من انفجار أمني تتعاظم…
اجراءات أمنية مشددة لحماية المقار الرسمية والسياسيين ”اللجان” تمول الكهرباء من أموال المودعين..
سعر الصرف يتجاوز الـ15 ألفا والحكومة تخطط لزيادة الأسعار تدريجيا
اللواء :
الإنهيار الشامل: سباق بين الحكومة والفوضى!
ضغط روسي لتسريع التأليف..
رؤساء الحكومات لدعم مبادرة الراعي دولياً
الجمهورية :
العقدة: عون وباسيل لا يريدان الحريري.. والدولار يرتفع والكارثة تقترب
النهار :
فتنة الدولار… لبنان بلا دولة
الأنباء :
جنون هستيري للدولار وابتزاز مستمر في الكهرباء والناس تبحث عن الأكل الحكومة وإلا… إنها الهاوية
الاسرار
البناء
قال مصدر نيابي إن ما جرى في سلفة الكهرباء سيتكرّر في مجالات الدعم الأخرى التي ستتضاءل نسبتها وحجم تغطيتها انطلاقاً من المحروقات وصولاً للسلع الغذائيّة والدواء، بحيث يتم تمويل مجزأ للائحة ضيقة يتم دعمها بنسبة لا تزيد عن الـ 50%.
تقول مصادر أمنية إن القيادة العسكريّة الأميركيّة العليا تسعى لإنشاء منظومة إنذار واستطلاع مبكر على المتوسط توازن فعاليّة نشر منظومة الـ أس 400 الروسية في سورية وتركيا وتضمّ المنظومة الأميركيّة دول منتدى الغاز الذي ترعاه واشنطن (مصر وقبرص واليونان و”إسرائيل” ) وتسعى واشنطن لضمّ لبنان إليه.
اللواء
تبيّن أن سعر طعم الاسترازنينكا زهيد جداً بالقياس إلى أسعار طعومات أخرى، وهذا ما أخّر المعنيين لعقد صفقة استيراده.
كشف محاورون لقطب وسطي، مدى انزعاجه مما يجري في البلد، واستعداده للذهاب بعيداً في التسوية.
نداء الوطن
تشهد دائرة التحقيق في بيروت تدخلات سياسية للملمة الملف القضائي حول فضيحة البواخر، في ظل الخشية من توسع التحقيق ليصل إلى أسماء وزارية متورطة في العمولات والتحويلات المالية التي حصلت خلال العام 2012 تزامناً مع توقيع العقد مع الشركة المتعهدة.
توقع مصدر متابع لملف تشكيل الحكومة الإفراج عن التشكيلة الحكومية بصورة مفاجئة.
يردد المعنيون أنّ الانتخابات الفرعية التي تمت الدعوة اليها في أيار المقبل تواجه صعوبات في تطبيق القانون الانتخابي في دائرة المتن، حيث يُخشى أن تؤدي المنافسة بين عدة لوائح يتضمن كل منها ثلاثة مرشحين، إلى عدم تحقيق أي منها الحاصل الانتخابي.
الجمهورية
تجزم أوساط واسعة الإطلاع أن سعر الدولار حالياً هو سعر سياسي وهو يستخدم في معركة الضغط المتبادل بين الأفرقاء أما سعره الحقيقي فهو خمسة آلاف ليرة لبنانية.
حصل نقاش حاد بين مسؤول ووزير حول فتح إعتماد لشركة بريطانية تم تكليفها بنقل مواد خطرة من المرفأ.
لاحظت مصادر دبلوماسية أن السعي الروسي لإعادة سوريا الى الحضن العربي بتجاوب خليجي ووجه بتشدّد أوروبي ورفض أميركي.
الأنباء
مواقف عالية النبرة عادت لتصدر عن مسؤولين في دولة كبرى توحي بأن الخطاب تجاه ملف لبناني لا يزال على تصلّبه.
خلاف كبير داخل قطاع حيوي حول قرار مالي مهم يجب اتخاذه في نهاية الشهر الجاري.
النهار
يقول مرجع رئاسي ان الجولات والزيارات الخارجية لا تؤلف حكومة ولا تنقذ البلد لان الحل في مكان اخر داخلي.
يتمهل رئيس حزب مسيحي في عقد مؤتمر صحافي إلى حين تبلور الصورة في الأيام المقبلة، حيث يكشف عن تطورات مرتقبة.
يقول مسؤول سياسي ان عدد الذين نزلوا في الايام الاخيرة إلى الشارع لا يتجاوز عددهم الخمس مئة شخص.
كثرت التساؤلات حول خروج أحد نواب تيار سياسي بارز عن قرار كتلته والتصويت ضد سلفة الخزينة لوزارة الطاقة.
المصدر: صحف