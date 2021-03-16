تقرير مصور | سعر صرف الدولار في لبنان يتخطى الـ 15 ألف ليرة والتضخم يبلغ 35 %

تجاوز سعرُ صرفِ الدولار في لبنان الخمسةَ عشرَ الفَ ليرةٍ خلالَ ساعاتِ النهار قبلَ ان يعاودَ انخفاضَه الخجول. من الذي يتحكمُ بذلك وماذا يعني هذا السقف؟

وأصبح الدولار ب 15 الف .. بعدما كان وصوله الى خمسة الاف ليرة .. سابقة تهدد السلم الاهلي .. تجاوز الدولار عتبة سعر كان متوقعا قبل اشهر .. وساهمت كثير من العوامل في تحققه.

بموازاة كسر الدولار ارقاماً قياسياً .. مؤشرات اقتصادية اخرى كسرت ، مليون وظيفة خسرت في العام 2020 .. ليتجاوز معدل البطالة الـ 65 بالمئة لأول مرة في التاريخ .

من ثلاثة في المئة الى خمسة وثمانين في المئة .. ارتفع معدل التضخم في لبنان بين 2019 و2020 .. واسعار السلع تضاعفت ما بين الستمئة في المئة والالف في المئة .. مقارنة مع العام 2019 .. كل هذه الارقام .. تحلها السياسة .. والساسة على تل .. والناس في واد.

المصدر: المنار