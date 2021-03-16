وزير خارجية تركيا: التركيز في الأزمة السورية خلال المرحلة المقبلة سيكون على الحل السياسي

أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو الثلاثاء، أن “التركيز في الأزمة السورية في المرحلة المقبلة سيكون على الحل السياسي”، مؤكدا مواصلة محاربة ما وصفه بالتنظيمات الإرهابية.

وقال تشاووش أوغلو، خلال مؤتمر صحافي مشترك في أنقرة مع نظيره السلوفاكي إيفان كورتشوك، “نريد وحدة الأراضي السورية، وحوارا وحلا سياسيا يخدم كافة الأطراف خصوصا الشعب السوري”، مضيفا “سنركز على الحل السياسي في سوريا في المرحلة المقبلة”. وتابع، “علينا مواصلنا كفاحنا والقضاء على التنظيمات الإرهابية بشكل كامل مثل “داعش”، “بي كاكا” ووحدات حماية الشعب”. وأكد أن مساري جنيف وأستانا لحل الأزمة السورية لا يزالا “حيين”، مبينا أن “الاجتماع السادس لمسار الدستور سيعقد قبل شهر رمضان [بحدود منتصف نيسان/ابريل المقبل]”.

المصدر: سبوتنيك