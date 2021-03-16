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March 16 2021 - 01:08

مقتل 3 أشخاص دهسا في الولايات المتحدة

منذ 35 mins 16 March، 2021
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أخبار دولية - الولايات المتحدة

لقى ثلاثة أشخاص مصرعهم وأصيب ستة آخرون بدهس سيارة مجموعة من المشاة في مدينة سان دييغو الأمريكية، وفقا لقائد الإطفاء كولين ستويل.

وقال قائد شرطة سان دييغو، ديفيد نيسليت في مؤتمر صحفي، إن سائق السيارة البالغ من العمر 71 عاما، كان متعاونا وحاول تقديم المساعدة ولم يحاول الفرار، مشيرا إلى أنه تم اعتقال الرجل ويتم التحقيق معه بسبب قيادته للسيارة بينما كان يعاني من إعاقة.

وأوضح نيسليت أن الحادث وقع في نفق بوسط المدينة حيث كان العديد من الأشخاص يبحثون عن مأوى من المطر.

وبحسب شبكة الـCNN، كانت هناك عدة خيام في موقع الحادث، مما يشير إلى أن مشردين يعيشون داخل النفق.

المصدر: وكالات

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