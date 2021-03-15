إحباط عملية إرهابية كانت تستهدف مدينة #دمشق عبر أحزمة ناسفة والقضاء على 3 إرهابيين وإلقاء القبض على 3 آخرين (سانا) – موقع قناة المنار – لبنان
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March 15 2021 - 15:52

إحباط عملية إرهابية كانت تستهدف مدينة #دمشق عبر أحزمة ناسفة والقضاء على 3 إرهابيين وإلقاء القبض على 3 آخرين (سانا)

منذ 36 mins 15 March، 2021
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