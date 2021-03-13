الرئيس الأفغاني يُحمّل “طالبان” مسؤولية هجوم هرات الذي أسفر عن مقتل وإصابة العشرات

اتهم الرئيس الأفغاني أشرف غني السبت، حركة “طالبان” بالوقوف وراء هجوم ولاية هرات الذي حدث عبر تفجير سيارة مفخخة بالقرب من موقع للشرطة وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات. وقال الرئيس الأفغاني، في بيان لمكتبه السبت “قتلت جماعة طالبان الليلة الماضية في الحي الرابع عشر بمدينة هرات، بتفجير سيارة مفخخة، عددًا من أبناء وطننا بينهم أطفال ونساء، ودمرت عددًا من المنازل السكنية”.

وأضاف غني “من خلال استمرار “طالبان” في حربهم غير المشروعة والعنف ضد الشعب، تظهر “طالبان” مرة أخرى أنهم ليسوا فقط غير راغبين في حل الأزمة الحالية بشكل سلمي، ولكن أيضًا من خلال تعقيد الوضع، إنهم يضيعون الوقت وأي فرصة للسلام”. وأضاف غني “يجب أن تفهم “طالبان” وأنصارها أنه بمثل هذه الهجمات على المدنيين والمرافق العامة، لن يكسبوا شيئًا سوى كراهية الناس واشمئزازهم”.

المصدر: سبوتنيك