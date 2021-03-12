قوات الاحتلال الاسرائيلي تصيب عشرات المواطنين في نابلس بالرصاص والغاز الخانق

أصاب قوات الاحتلال الاسرائيلي الجمعة، ثلاثة مواطنين بالرصاص الحي، وآخرين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، خلال قمعه لمسيرة فلسطينية في نابلس شمال الضفة المحتلة، تنديدًا لبؤر الاستيطان.

إلى جانب ذلك، أصيب العشرات من المواطنين في نفس المسيرة الاسبوعية في قرية بيت دجن، بالاختناق بالغاز المسيل للدموع “الاسرائيلي”، عقب اندلاع مواجهات بين الشبان وجنود الاحتلال.

من جهته، أكد عضو لجنة الدفاع عن الأراضي في القرية سليم أبو جيش، في تصريح صحفي، أن قوات الاحتلال اعتدت على المسيرة السلمية المناهضة للاستيطان بالرصاص الحي، والمطاط، وقنابل الغاز والصوت، ما أسفر عن وقوع اصابات. وانطلقت المسيرة من أمام المسجد الكبير وسط القرية إلى المنطقة الشرقية المهددة بالاستيلاء لصالح الاستيطان.

المصدر: فلسطين اليوم