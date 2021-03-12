مجلس النواب الأمريكي يوافق على تشريع بشأن مبيعات الأسلحة

وافق مجلس النواب الأمريكي على تشريع يهدف إلى تعزيز عمليات التحقق الأمني ضمن إجراءات ترخيص الأسلحة النارية وحيازتها.

ويستهدف التشريع الجديد التأكد من خلفية اقتناء السلاح في محاولة لضمان عدم تمكن الأفراد الممنوعين من حيازة السلاح من الحصول عليه.

ودعا الرئيس جو بايدن الكونغرس إلى تعزيز قوانين الأسلحة وحظر الأسلحة الهجومية.

وقال بايدن أثناء إحياء الذكرى السنوية الثالثة لمذبحة إطلاق النار في مدرسة باركلاند في فلوريدا والتي راح ضحيتها 17 شخصا: “نحن مدينون لكل من فقدناهم ولكل من تركوا وراءنا. لقد حان وقت العمل الآن”.

المصدر: وكالات