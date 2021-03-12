حمدان: لسوريا دور مهم في صون الأمن القومي العربي – موقع قناة المنار – لبنان
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March 12 2021 - 00:02

حمدان: لسوريا دور مهم في صون الأمن القومي العربي

منذ 1 ساعة 11 March، 2021
مصطفى حمدان
لبنان

اعتبر العميد مصطفى حمدان أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين-المرابطون على مواقع التواصل الاجتماعي انه كلما تقدمت الخطوات التنفيذية لعودة الدول العربية، الى وعيهم بأن الصقيع العربي المدار اميركيا كان وبالاً، أدى الى تدمير عناصر القوة الاقتصادية و الاجتماعية والسياسية ومناعة الامن القومي العربي، يزداد خطورة التخريب.

وحذ العميد حمدان من تفجير كبير يعطل المفصل التاريخي، في اعادة تفعيل دور الجامعة العربية، باستعادة الجمهورية العربية السورية فاعليتها المهمة جدا، في صون الامن القومي العربي، من خلال جامعة عربية قوية جامعة شاملة من المحيط الى الخليج العربي.

المصدر: موقع المنار

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