العميد حمدان: حقوق المتقاعدين العسكريين والمدنيين مأزق أخلاقي ووطني

أكد أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين العميد مصطفى حمدان في منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي، أن حقوق المتقاعدين العسكريين والمدنيين، لا يقتصر على الجانب المادي في تأمين أدنى مقومات العيش الكريم، لمن قدّم العرق والدم، لأجل لبنان الوطن.

وأوضح أن هذه الحقوق هي “مأزق أخلاقي وطني، يتعلق بكرامة وعنفوان مؤسسة الجيش اللبناني، الذي يشكل متقاعديها قيمة وطنية في تاريخ جيشنا، وتاريخ الإنسان مستقبله”.

وقال “السد الفاسد والمفسد في وجه إحقاق الحق بحقوق المتقاعدين، هو فيدرالية المذاهب والطوائف الحاكمة والمهيمنة من خلف الستار، المرتكزة على حجر الاساس المجرم رياض سلامة الذي دمر اقتصادنا الوطني وبالتالي مستقبل أولادنا، وشريكه نجيب ميقاتي الذي يتحمل كغطاء لا دستوري ولا شرعي مفاسد هذه المرحلة”.

وأضاف “إلى أبنائنا وبناتنا في جيشنا الوطني، بكل بساطة، جدك وبيّك عم بطالبولك بحقك فاخفض لهم جناح الذل واحموهم، وأنتم خير من يحمي أهله والوطن، ولستم أجراء عند من نهبكم وأذلكم وضيّع وطننا لبنان”.

المصدر: موقع المنار