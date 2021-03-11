الجزائر: تبون حدد موعدا للانتخابات التشريعية

وقع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون المرسوم الرئاسي المتعلق باستدعاء الهيئة الناخبة، وحدد المرسوم تاريخ تنظيمها يوم 12 يونيو 2021.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية فإنه طبقا لأحكام المادة 151 الفقرة 02 من الدستور، أمضى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الخميس 11 مارس 2021، المرسوم الرئاسي رقم 96/01 المتعلق باستدعاء الهيئة الناخبة الخاصة بالانتخابات التشريعية،

وحدد المرسوم تاريخ تنظيمها يوم السبت 12 يونيو 2021.

وأمضى تبون يوم الأربعاء 10 مارس 2021 الأمر رقم 21/01، المتضمن للقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.

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المصدر: روسيا اليوم