الدبيبة أمام البرلمان الليبي: لا مركزية للدولة والحرب لا يمكن أن تتكرر في ليبيا مرة أخرى – موقع قناة المنار – لبنان
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March 10 2021 - 14:12

الدبيبة أمام البرلمان الليبي: لا مركزية للدولة والحرب لا يمكن أن تتكرر في ليبيا مرة أخرى

منذ 20 mins 10 March، 2021
رئيس حكومة الليبية المكلف عبد الحميد الدبيبة
عربي وإقليمي - ليبيا

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، أنه “لن يكون هناك حكم مركزي للدولة الليبية ولا للأقاليم”، لافتا إلى أن “قوة الدول تكون من خلال آليات الحكم الفعال”، ومشددا على أن “الحرب لا يمكن أن تتكرر في ليبيا مرة أخرى”.

ودعا الدبيبة، أمام مجلس النواب الليبي، بعد منحه الثقة الأربعاء  “للالتئام وتعويض ما فاتكم في فترة الانقسام التي حدثت السنوات الماضية”، مضيفا أن “الكثير من الاستحقاقات ما زالت تنتظركم بداية من إقرار الموازنة وقانون الاستفتاء ووصولا إلى اعتماد قانون فعال للحكم المحلي”.

المصدر: سبوتنيك

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