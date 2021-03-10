رابطة علماء اليمن: المسجد الأقصى معلم إسلامي مبارك لا حق للصهاينة الغاصبين فيه ولا يمتلكون ذرة تراب منه ومما حوله – موقع قناة المنار – لبنان
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March 10 2021 - 11:04

رابطة علماء اليمن: المسجد الأقصى معلم إسلامي مبارك لا حق للصهاينة الغاصبين فيه ولا يمتلكون ذرة تراب منه ومما حوله

منذ 56 mins 10 March، 2021
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