حزب الله والبطريركية المارونية: للإسراع في تشكيل حكومة قادرة على معالجة الكوارث وإنعاش الإقتصاد

عقدت اللّجنة الثنائية للحوار بين البطريركية المارونية وتباحثوا بالأوضاع المأساوية التي يمر بها لبنان وأكّدوا على ضرورة الإسراع في تشكيل حكومة قادرة على معالجة الكوارث التي يرزح تحتها الشعب اللبناني، وضرورة إنعاش الإقتصاد على المستويات كافّة.

وقد مثّل البطريركية المارونية المطران سمير مظلوم والأمير حارس شهاب، فيما مثل حزب الله عضوي المجلس السياسي الحاج محمد سعيد الخنساء، والحاج مصطفى الحاج علي.

وثمّن المجتمعون الزيارة التي قام بها قداسة البابا فرنسيس في العراق، وتوقّفوا عند اللّقاء التاريخي مع المرجع آية الله السيد السيستاني والذي يُشكّل دعامة كبرى في العلاقات الإيجابية الإسلامية المسيحية ومواقفهما من تشجيع العيش المشترك بين الأديان واحترام حقوق الإنسان أياً يكن انتماؤه الديني.

من جهة أُخرى جرى البحث بموضوع الحياد الإيجابي الذي طرحه غبطة البطريرك مار بطرس الراعي واتّفقوا على استكمال هذا البحث في إجتماعات لاحقة.

المصدر: العلاقات الإعلامية