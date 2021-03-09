عناوين و أسرار الصحف المحلية الصادرة يوم الثلثاء في 9 آذار 2021

العناوين



الأخبار:

– القوات والكتائب وجماعة الاخوين الحريري تنتفض على حراك 17 تشرين: فوضى حتى إسقاط عون

– أين البطاقة التمويلية؟ دعم المواد الغذائية انتهى

– الدولة تقبض على المتلاعب بسعر الدولار: المنصات!

– «إرادة شعب» في ساحة الشهداء: صار لصيدا حراكان؟

– جنبلاط يهدّئ مع حزب الله وينتقد السعودية وجعجع… ثم يعتذر

– رسائل واشنطن إلى «أنصار الله»: إنكار للوقائع ومراوغة مكشوفة

البناء:



– الجنرال ماكينزي يبشِّر بحلّ في الربيع مع إيران… والمواجهة السعوديّة اليمنيّة إلى تصاعد

– يوم غضب قواتيّ… وعون ودياب يحذِّران من انقلاب… ويدعوان لإجراءات أمنيّة وماليّة

– قائد الجيش: يا حضرات المسؤولين وين رايحين… وجنبلاط قلق من الفوضى… وجعجع

الديار:



– قائد الجيش يستبق الانهيار “بكسر الصمت” : لسنا مكسر عصا.. ولوين رايحين؟

– لعبة “عض الاصابع” في الشارع مستمرة..عون لن يتراجع والحريري لن يعتذر!

– اجراءات “عقيمة” في مواجهة “السوق السوداء” والسعودية لن تسمح بانقاذ العهد

اللواء:

– العماد عون يُقلق بعبدا: أيها المسؤولون إلى أين ذاهبون؟

– اللواء إبراهيم إلى بكركي اليوم مع مشروع “حلحلة”.. وبخاري يزور قبلان: المملكة لا تُميز بين اللبنانيين

الجمهورية:



– مخاوف من تحوّل الشارع الى شوارع.. والبابا: لبنان في أزمة وجود وسأزوره

النهار:

– غضب الناس والجيش يحاصر سلطة الإنكار

الاسرار

البناء

– قالت مصادر أمنية إن اليوم الأول لما سُمّي بالغضب الشعبي حمل مشهدين الأول رمزي والثاني فعلي، وإن التوزيع كان جغرافياً وطائفياً بينهما بحيث جاء المشهد الفعلي في المنطقة الممتدّة من الدورة الى جبيل وجاءت الشعارات وهوية الحضور بعيدة عن الملف الاقتصاديّ لصالح هوية حزبية واضحة، بينما تولّت أحزاب صغيرة تقديم المشاهد الرمزيّة في باقي المناطق.

– قال دبلوماسي عربي مخضرم إن الرئيس الفرنسي الأسبق فرانسوا ميتران هو آخر الرؤساء الفرنسيين الذين حجزوا لبلدهم مكانة تليق بدولة عظمى بالجدّية والدقة وبقي بعيداً عن التورّط بالفساد وأقام من موقع الحليف للأميركي مساحة فاصلة لتظهير قرار فرنسيّ مستقل.

النهار

– تمنى مرجع سياسي عشية اثنين الغضب على محازبيه وأنصاره عدم التدخل في حال قُطعت الطرقات في مناطقهم.

– تنامى مؤخراً نقل مؤسسات خاصة إلى الخارج ولا سيما الى الخليج ومصر، وعُلم أنّ بعض المدارس والجامعات الخاصة تدرس الخطوات عينها او اقله فتح فروع في الخارج لتعويض خسائرها وضمان استمرارها.

اللواء

– كان اللقاء صادماً بين مسؤول حكومي وسفيرة دولة الكبرى، على خلفية الموقف من مسؤول نقدي رفيع..

– استبعد مصدر مصرفي اتخاذ أي إجراءات ضد أي مصرف على خلفية التعاميم الأخيرة،” للمركزي”، في المدى المنظور!

– يسمع نواب ووزراء بآذانهم سباباً وشتائم، في الشوارع، وتحت منازلهم، دون أن يجرأوا على مواجهة المحتجين..

الأنباء

– حزب سياسي على تماس كبير مع الشارع يلعب دور صمام أمان لانتزاع فتيل الكثير من الإشكالات التي يمكن ان تهدد السلم والاستقرار إذا ما تطورت.

– جهة رسمية تعتبر نفسها “أم الصبي” تنطبق عليها معظم الانتقادات التي صدرت عن مرجعية غير مدنية.

المصدر: صحف