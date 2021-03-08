عناوين وأسرار الصحف المحلية الصادرة يوم الإثنين في 8 آذار 2021

العناوين

الأخبار:

– احتجاجات وقطع طرقات لحماية سلامة وداعميه: أحزاب السلطة تخطف الشارع

– «الوطن» يحلم بالفرار من الخدمة

– العسكريون في زمن الفقر والجوع

– الفوضى الشاملة

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– السيستاني للبابا: لا للتطبيع

الديار:

– الفوضى تعمّ الشارع اللبناني على وَطّْء أزمة نقدية وإقتصادية متسارعة

– غياب الحلول السياسية يُنذرّ بانفجار حقيقي ودور الجيش محوري في الحل

– المواطن اللبناني على خُطى “جهنّم” وحكومة تصريف الأعمال غائبة أم مشاركة؟

اللواء:

– فريق العهد لعبث دستوري آخر: تشريع مهام حكومة تصريف الأعمال!

– قطوع السبت موضع متابعة بانتظار اليوم

الجمهورية:

– التأليف ينتظر الضوء الأخضر الإقليمي.. ودعـوات لإنزال عون والحريري عن الشجرة

النهار:

– لبنان أمام انفجار زاحف ومحاذير تفخيخ

الأنباء:



– البابا يزرع رسالة حوار في العراق.. لبنان بلا أفق و”مناورة” مكشوفة لإحراج بكركي

الاسرار

النهار

– رداً على الحملات التي تتناول “التيار الوطني الحر” غرد الوزر السابق #فادي عبود بانه لا ينتمي الى التيار اطلاقا رغم تكليفه من الرئيس عون بمهمة وزارية وانه من انصار الحزب السوري القومي الاجتماعي.

– تستمر عمليات التهريب الى سوريا بقاعا وشمالا في ادانة للاجهزة الامنية اكثر منها للوزراء غير القادرين على التأثير ولا يملكون المعطيات الواقعية.

– يؤكد أحد النواب المخضرمين أنّ مواقف بعض المرجعيات السياسية تأخذ في الحسبان إلى حدّ كبير مخاوف من خلق فتنة في مناطقها على غرار السابع من أيار.

– يُنقل عن متابعين لحراك الشارع أنّ مشاركة محازبين في التظاهرات الأخيرة إنّما بدفع من مرجعياتهم لعدم تفلّت الشارع باتجاههم.

– يلاحظ حصول تباينات بين مرجعين حليفين سياسي ونيابي حول بعض الملفات الحكومية وسواها، دون أن يترك تأثيراً على علاقتهما.

– تراجع منسوب تحرك ومواقف بعض النواب المستقيلين بشكل واضح ولأكثر من اعتبار سياسي وخاص.

الجمهورية

– تتجه مرجعية دولية الى التشدّد في مراقبة مخزون مادة حيوية وصلت الى لبنان لوقف التلاعب بها.

– يقول نائب ماروني سابق في مجالسه إنه يتمنى لو أن مرجعية روحية لا تأتي على ذكر الثغرات التي تعتري “الطائف” وضرورة معالجتها.

– تلقت جهات قريبة من بكركي وحارة حريك إتصالات من سياسيين وإعلاميين لمعرفة جدول الإجتماع بين لجنة من الصرح وأخرى من “الحزب” لكن هؤلاء عادوا بخفّي حنين.

اللواء

– فوجئت أوساط رسمية وحزبية بإستمرار السقف العالي لخطاب البطريرك الراعي حول الحياد والمؤتمر الدولي، رغم الرسائل التي وصلته حول الإستعداد للحوار والتعاون للتوصل إلى مخارج مشتركة ومقبولة!

– تمت مراجعة شاملة للسياسة الإعلامية للتيار الوطني، وإعلام قصر بعبدا، إنتهت بإيفاد مستشار رئيس التيار الى القصر الجمهوري.. وكانت باكورة إنتاجه البيان الفضيحة حول إرتفاع سعر الدولار وزيارة حاكم المركزي إلى بعبدا!

– رغم غيبوبة الدولة في الشلل شبه الكامل يستمر صرف سلف الخزينة للوزارات والمؤسسات العامة بمليارات الليرات، دون إرتباط ذلك بأعمال منتجة أو مشاريع جديدة!

نداء الوطن

– أعدّ مستشار رئاسي بارز دراسة معمّقة تتضمن أكثر من سيناريو لتطبيق الصلاحيات الدستورية بشكل موسّع يتيح الانقلاب على التكليف.

– لقي اقتراح يقضي بتطبيق منصة impact الرقمية التي يُشرف عليها التفتيش المركزي لضبط آلية دعم السلع الاستهلاكية مع ربطها بمخزون الشركات المستوردة، إهتمام مسؤولي البنك الدولي كونه يحد من استنسابية الوزارات المعنية بتوزيع أموال الدعم على التجار.

– طلبت وزارة الطاقة والمياه من المؤسسات العامة الخاضعة لوصايتها إعداد تقارير تفصيلية بالسرقات التي تتعرض لها المرافق العامة نتيجة تفلّت الأوضاع.

الأنباء

– رغم مرور اكثر من اسبوع على تحرك شعبي في صرح روحي فإن أي موقف من مرجعية رسمية اساسية لم يصدر حول المطالب التي طُرحت خلاله.

– مجموعة غير مدنية تشكل “دينامو” أساسي في تحركات مطلبية والجهة المنظمة الاساسية.

المصدر: صحف