كورونا في إيطاليا.. تسجيل 20765 إصابة و207 وفيات جديدة

سجلت إيطاليا، اليوم الأحد، 20765 إصابة و207 وفيات جديدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى “كوفيد-19″، ما يمثل تراجعا لكلا المؤشرين، وسط ارتفاع متواصل للحالات النشطة.

وأفادت وزارة الصحة الإيطالية، في إحصائية جديدة، بارتفاع عدد الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” في إيطاليا خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 20765 ليصل العدد العام إلى مستوى 3067486.

ويأتي ذلك بعد أن بلغ مؤشر الإصابات الجديدة بفيروس كورونا يوم 3 مارس 20884 حالة، وفي 4 مارس 22865، وفي 5 مارس 24036 حالة، وفي 6 مارس 23641.

وفي الوقت ذاته تشهد حصيلة الإصابات النشطة في إيطاليا ارتفاعا مستمرا وتبلغ حتى الآن 472862 حالة مقارنة مع 465812 أمس السبت.

وأضافت وزارة الصحة أنها رصدت 207 وفيات ناجمة عن المرض خلال يوم، ليصل عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى 99785 حالة.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام