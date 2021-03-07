وزير الدفاع الايراني: تصريحات الامام الخامنئي حول الرد على أي حماقة يرتكبها الصهاينة تحولت إلى خطة بانتظار إشارة من سماحته لتنفيذها

قال وزير الدفاع الايراني العمید أمير حاتمي، في إشارة إلى الهزائم المتتالية للكيان الصهيوني بعد انتصار الثورة الإسلامية، أنه “كما قال قائد الثورة الاسلامية إن هذا الكيان ليس بمستوانا واذا ما سولت له ارتكاب أي حماقة فإن الجمهورية الاسلامية الايرانية ستدمر تل ابيب وحيفا”. وأكد وزير الدفاع أن “تصريحات قائد الثورة الاسلامية حول الرد على حماقتهم تحولت إلى خطة بانتظار إشارة من سماحته لتنفيذها.. لذا أنصحهم واحذرهم من ارتكاب الأخطاء حتى في تصريحاتهم”.

كما رأى العميد حاتمي، خلال مهرجان شبابي في طهران الأحد، أن “الكيان الصهيوني منبوذ في المنطقة، ولهذا السبب اجبر على بناء جدار حول نفسه”، لافتاً إلى أنه “احياناً يهدد إيران القوية من فرط اليأس”. كما قال العميد حاتمي إن “لغة القوة تحكم عالمنا اليوم، وإذا لم يكن لدى أحدهم قوة فسيظل ضعيفاً”، مضيفاً “بفضل انتصار الثورة الاسلامية أصبحت الجمهورية الإسلامية الإيرانية قوية في مختلف الأبعاد منها القوة الإقليمية وقوة محور المقاومة”، لافتا ان “فصائل المقاومة في المنطقة هي نتاج القوة الناعمة للجمهورية الإسلامية الإيرانية وقد ذاق الكيان الصهيوني مر الهزيمة على يد هذه الفصائل مرارا”.

المصدر: ارنا