الرئاسة المصرية: المرحلة الدقيقة التي يمر بها ملف سد النهضة تتطلب أعلى درجات التنسيق بين #مصر و #السودان – موقع قناة المنار – لبنان
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March 6 2021 - 13:38

الرئاسة المصرية: المرحلة الدقيقة التي يمر بها ملف سد النهضة تتطلب أعلى درجات التنسيق بين #مصر و #السودان

منذ 21 mins 6 March، 2021
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