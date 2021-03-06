الوزير المشرفية غادر إلى سوريا لبحث ملف النازحين – موقع قناة المنار – لبنان
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March 6 2021 - 10:30

الوزير المشرفية غادر إلى سوريا لبحث ملف النازحين

منذ 21 mins 6 March، 2021
الوزير مشرفية
لبنان

أعلن المكتب الإعلامي لوزير الشؤون الإجتماعية والسياحة البروفسور رمزي المشرفية في بيان، أنه “توجه صباح اليوم على رأس وفد إلى سوريا في زيارة يعقد خلالها سلسلة لقاءات على مدى يومين متتاليين”.
وسيلتقي المشرفية وزراء: الخارجية والمغتربين السوري الدكتور فيصل المقداد، الداخلية اللواء محمد خالد الرحمون، الإدارة المحلية والبيئة حسين مخلوف، الشؤون الإجتماعية والعمل سلوى العبدالله والسياحة محمد رامي مرتيني.
ويتركز البحث على ملف النازحين السوريين وخطة العودة التي أعدتها وزارة الشؤون وأقرتها الحكومة اللبنانية في تموز الماضي.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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