انفجار سيارة مفخخة قرب ميناء العاصمة مقديشو – موقع قناة المنار – لبنان
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March 5 2021 - 20:20

انفجار سيارة مفخخة قرب ميناء العاصمة مقديشو

منذ 52 mins 5 March، 2021
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