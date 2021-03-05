رابطة أساتذة الثانوي ثمنت للمجذوب موقفه

ثمن رئيس رابطة أساتذة التعليم الثانوي في لبنان نزيه جباوي في بيان، “الموقف المتقدم الذي إتخذه وزير التربية والتعليم العالي القاضي طارق المجذوب”.

ودعا “كل الروابط والهيئات النقابية لتوحيد التحرك وتوجهيه، ليتلاقى مع موقف معالي الوزير وموقف رابطة التعليم الثانوي، الداعي الى الضغط على كل المسؤولين من أجل تأمين ما يلزم من لقاح وفحوصات لعودة آمنة إلى التعليم المدمج للطلاب والأساتذة والموظفين على حد سواء، ورفد القطاع التربوي بالوسائل والمتطلبات الضرورية لإتمام العملية التعليمية التعلمية من إنترنت وأجهزة لابتوب والتي باتت كلفة إضافية وأساسية ينوء الجسم التعليمي كله تحت ثقلها”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام