#الصين تقرر إلزام جميع الأجانب القادمين إليها بالقيام بمسحة شرجية للكشف عن فيروس #كورونا – موقع قناة المنار – لبنان
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March 4 2021 - 14:42

#الصين تقرر إلزام جميع الأجانب القادمين إليها بالقيام بمسحة شرجية للكشف عن فيروس #كورونا

منذ 49 mins 4 March، 2021
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