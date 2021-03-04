أبرز أسرار الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الخميس 04-03-2021

البناء

• تقول مصادر حقوقية إن استدعاء اللواء عثمان عثمان أمام المحكمة العسكرية يصعب إدراجه ضمن الاستهداف السياسي، خصوصاً إذا تم المثول أمامها، فإذا كان الطلب مسيّساً يستحيل أن يكون التحقيق والحكم ضمن لون سياسيّ أحادي واعتبرت أن الاحتماء بالحصانة الوظيفية لعدم المثول أو تحريك مناخات طائفية يضرّه ولا يفيده ويؤكد الاتهامات بوجود خطوط حمر طائفيّة وسياسيّة أمام القضاء.

• قالت مصادر عراقية إن القوات الأميركية تلقت نصائح بعد الردّ على صواريخ استهدفت قاعدة عين الأسد واعتبرت رداً على الغارة الأميركية التي استهدفت مواقع قوى المقاومة العراقية في البوكمال. وأضافت المصادر أن سجالاً بالنار سيكبر ويتّسع إذا لم تأخذ القيادة الأميركية بهذه النصائح وقامت بالردّ.

النهار

• قول عامل في احد المختبرات الطبية في منطقة الجناح ان مرجعا صحيا رسميا يرسل يوميا عشرات الفحوص للكورونا ويطلب ان تأتي نتيجتها “ايجابية”

• تمنى أحد المراجع السياسية على محازبيه ومناصريه عدم التصادم مع المحتجين وأخذ الحيطة والحذر، لأنّ هناك مخططاً لجرّ حزبه وجمهوره إلى فتنة “لم يحصلوا عليها لا ماضياً ولا حاضراً”.

• لوحظ أنّ الإعلام العربي والخليجي تحديداً وضع حراك الشارع في الخانة السياسية وضمن الانقسامات التي تحصل في لبنان، وبعضهم أعطاه مساحة واسعة من خلال النقل المباشر.

اللواء

• يعتقد وزير مقرّب من مرجع روحي أنه من دون تفاهم بين واشنطن وطهران من الصعب، رؤية باب انفراج في لبنان.

• لا يُخفي وسيط في الأزمة الراهنة، من ضيق صدر مَنْ يلتقيهم، بعدما عجزت كل المبادرات عن إحداث ولو خرق محدود، ولو على مستوى الوزارة السيادية العالقة!

• تخوف قطب نيابي من التوجه لإطباق عتمة شاملة على البلد، عبر المطالبة بتمويل الكهرباء من دون إصلاحات!

الجمهورية

• إضطر محافظ للإستغناء عن خدمات ضابط سابق كان مستشاراً له على خلفية إنشاء جمعية ذات صلة بإنفجار المرفأ.

• إنتقدت أوساط إعلامية نكوث وزراء بتعهداتهم حيال إدراج أحد القطاعات المهمة على لائحة الأولويات لأخذ اللقاح ما يدل على استخفافهم بهذا القطاع.

• يتردد أن حركة مسؤول أمني التي يقوم بها لإنجاز ملف حساس لن تهدأ حتى تؤتي ثمارها.

المصدر: صحف