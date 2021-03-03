جونسون آند جونسون تتوقع موعد إتاحة لقاحات الأطفال دون 18 عامًا

من المحتمل أن يكون لدى شركة جونسون آند جونسون لقاحًا مضادًا لفيروس كورونا للأطفال دون سن 18 عامًا بحلول سبتمبر/أيلول المقبل، حسبما قال الرئيس التنفيذي للشركة أليكس غورسكي.

وقال غورسكي: “أعتقد أنه من المحتمل أن يحدث في ذلك الجدول الزمني. النبأ السار هو أن إدارة الغذاء والدواء تعمل بالفعل مع الشركات لوضع إرشادات تنظيمية واضحة، بحيث يمكن جمع البيانات المناسبة”.

وأضاف أن إحدى فوائد لقاح جونسون آند جونسون هي أن هذا النوع المحدد من اللقاح قد تم استخدامه في الفئات العمرية الأدنى من قبل… (هذا) يعطينا أسبابًا تجعلنا متفائلين فيما يتعلق بملف تعريف الأمان في ذلك لدى هؤلاء المرضى، ولكن لا يزال يتعين علينا القيام بالعمل السريري”.

في الأسبوع الماضي، أعلنت شركة جونسون آند جونسون لأول مرة عن خططها لدراسة اللقاح لدى المراهقين. ويقول غورسكي إنه سيبدأ الاختبار على الأشخاص من سن 12 إلى 18 عامًا وسيجري تجربته لأعمار سنية أقل.

وقال الدكتور ماكايا دوجيه، رئيس التطوير الإكلينيكي والشؤون الطبية في جانسن، ذراع اللقاح في جونسون آند جونسون، للجنة الاستشارية لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها مؤخرًا: “سنجري العديد من دراسات الاستمناع والسلامة للأطفال من سن 17 عامًا إلى حديثي الولادة”.

وقال دوجيه: “نتوقع أيضًا إجراء دراسة على النساء الحوامل في الثلث الثاني والثالث من الحمل في نهاية شهر مارس/أذار وأوائل أبريل/نيسان. كما نخطط لبدء دراسة على الأفراد الذين يعانون من نقص المناعة في الربع الثالث من هذا العام”.

وتقوم كل من شركة فايزر ومودرنا حاليًا بتجربة لقاحات كوفيد-19 لدى الأطفال.

المصدر: سي ان ان