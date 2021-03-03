لماذا يؤدي ضعف القلب إلى أضرار بالدماغ؟

في دراسة حديثة نشرت نتائجها في المجلة المتخصصة “إيمبو موليكولر ميديساين” (EMBO Molecular Medicine)، بحث خبراء من المركز الألماني للأمراض التنكسية العصبية (DZNE) والمركز الطبي الجامعي في غوتنغن (UMG) والمركز الألماني لأبحاث القلب والأوعية الدموية (DZHK) عن الأسباب المحتملة للعلاقة بين الإعاقات الإدراكية ومشاكل القلب.

وقد توصل الباحثون إلى أن نشاط الجينات في الدماغ يتأثر باضطرابات القلب، مما يؤدي إلى ضعف الإدراك.

وكانت مجموعة بحثية في معهد ماكس بلانك للعلوم الإدراكية والدماغية (MPI CBS) بالتعاون مع باحثين من مركز القلب في لايبزيغ، قد أثبتت في العام الماضي أنقصور القلب يضعف الدماغ أيضًا، حيث كلما زاد ضعف وظائف القلب، كلما انخفضت كثافة المادة الرمادية في الدماغ.

وأشار المركز الألماني للأمراض التنكسية العصبية (DZNE)، في بيان أصدره بمناسبة ظهور نتائج الدراسة التي شارك فيها، إلى أنه “في ألمانيا يعاني نحو أربعة ملايين شخص من ما يعرف بفشل القلب، حيث تكون عضلة القلب ضعيفة جدًا لدرجة عدم تمكنها من ضخ الدم الكافي عبر الجسم، وبالتالي تتضخم بشكل غير طبيعي”.

وهذا بحسب نفس البيان، لا يؤثر فقط على اللياقة البدنية للمصابين بل أيضا يزيد من خطر الإصابة بالخرف لديهم.

ويعاني المصابون بفشل القلب بعجز ملحوظ في الإدراك، ولعل من بين أسباب ذلك المحتملة ضعف إمداد الدماغ بالدم واضطرابات الحُصين، وهو مركز التحكم في الذاكرة “، كما يوضح البروفيسور أندريه فيشر من المركز الطبي الجامعي في غوتنغن.

ويواصل البروفيسور فيشر في تصريحات، نقلها عنه موقع “هايل براكسيس” الألماني، بالقول “لا يزال من غير الواضح تمامًا ماهية الأعطال التي تحدث في الخلايا العصبية”.

وتمكن الباحثون لأول مرة في تجاربهم على الفئران من إثبات أن ضعف النشاط الجيني في الحٌصين (Hippocampus) قد نشأ نتيجة مشاكل في القلب. كما أن الفئران المصابة بفشل القلب كان أداؤها أسوأ بكثير في اختبارات الذاكرة من باقي الفئران السليمة، كما يؤكد البروفيسور فيشر.

المصدر: dw.com