التحكم المروري:قطع السير عند نفق #شاتيلا باتجاه #المطار – موقع قناة المنار – لبنان
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March 2 2021 - 16:58

التحكم المروري:قطع السير عند نفق #شاتيلا باتجاه #المطار

منذ 25 mins 2 March، 2021
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