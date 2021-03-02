النائب عسيران: الرئيس عون هو المقدام والشجاع ما يخوله إيجاد الحل لمصلحة لبنان

رأى عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب علي عادل عسيران، في تصريح “انه من غير المعقول، استمرار هذا السجال في ظل هذه الظروف، مؤكدا “ان المحن التي عصفت بلبنان منذ 50 سنة الى هذا اليوم، لم تصل الى هذه الحدود التي جعلت من كل لبناني يكفر بكل شيء”.

وقال:”اننا جميعا مدعوون للتنازل لمصلحة لبنان، هذا الشعب اللبناني العظيم، وكفى اللبنانيين تحمل كل هذه الاثقال، حيث انهم ليسوا مسؤولين عن ما يحصل، داعيا رئيس الجمهورية العماد ميشال عون “لينظر الى أولاده أبناء الشعب، وليقوم بما تمليه عليه حكمته، خصوصا وان الشعب اللبناني ولبنان اصبحوا أسرى مواقف ومواقع لا يمكنهم تخطيها”.

ولفت الى ان “الرئيس عون هو المقدام والشجاع مما يخوله إيجاد الحل لمصلحة لبنان، فالمطالب الطائفية والفئوية والحزبية والمناطقية تسقط كليا امام هذا الحال، الذي وصلنا اليه، فلنرأف بأنفسنا وبشعبنا ولنعطي انفسنا وقتا، خصوصا بعدما مدت فرنسا يدها الينا، فرنسا تلك الدولة العظيمة، ولنأخذ من هذا الوقت ما هو متيسر، ونترك ما هو عسير”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام