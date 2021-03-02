ما هي أبرز فوائد الفول الأخضر؟

ينصح خبراء التغذية بتناول الفول الأخضر لاحتوائه على العديد من العناصر الغذائية، التي تساعد في تحسين الصحة العامة، والوقاية من الإصابة بأمراض خطيرة.

وبحسب موقع “بوابة أخبار اليوم”، فإن الفول الأخضر غني بالفيتامينات، والمعادن، والبروتين النباتي، وحمض الفوليك، والألياف اللزمة للصحة العامة والتي تساعد تحمي من العديد من الأمراض.

وفيما يلي أبرز فوائد الحرص على تناول الفول الأخضر:

الشلل الرعاش

نظرا لاحتوائه على مركب الليفودوبا، يعد الفول الأخضر الاختيار الأمثل لمرضى الشلل الرعاش.

الأنيميا

لكونه غنيا بالحديد، لذلك يمثل الفول الأخضر، عنصرا غذائيا هاما للأشخاص الذين يعانون من مرض الأنيميا.

ارتفاع ضغط الدم

يحتوي الفول الأخضر على الماغنيسيوم والبوتاسيوم، وهما من العناصر الغذائية التي تساعد في تحسين صحة القلب، من خلال إرخاء الأوعية الدموية.

فقدان الوزن

يعد الفول الأخضر من الأطعمة التي لا يمكن الاستغناء عنها في الأنظمة الغذائية التي تهدف لفقدان الوزن.

تقليل الكوليسترول

يحتوي الفول الأخضر على الألياف القابلة للذوبان، وهو ما يساعد في تقليل نسبة الكوليسترول بالدم.

المصدر: سبوتنيك