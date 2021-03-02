واشنطن: عرض الاجتماع مع الإيرانيين بشأن الاتفاق النووي لا يزال على الطاولة

أكدت الخارجية الأمريكية على لسان المتحدث باسمها نيد برايس، مساء يوم الاثنين، أن عرض الاجتماع مع الإيرانيين بشأن الاتفاق النووي لا يزال على الطاولة.

وفي وقت سابق، أعلنت الولايات المتحدة أنها تبحث عن إمكانية لحث إيران على العودة إلى الاتفاق النووي، مؤكدة استعدادها للعودة إلى الاتفاق أيضا.

وقالت مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، خلال مؤتمر صحفي يوم الاثنين: “نبحث عن الإمكانية لحث إيران على العودة إلى التزاماتها. وفي حال اتخذت إيران هذا القرار، فإننا سنكون على استعداد للعودة إلى الصفقة مجددا”.

المصدر: وكالات