تبون: هناك ثورة مضادة بالتواطؤ مع رموز النظام الجزائري السابق

أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أن “هناك ثورة مضادة بالتواطؤ مع رموز النظام السابق داخل السجون”، معتبرا أن “الانتخابات هي المحك لمن يود تغيير أساليب الحكم في البلاد”.

وفي حديث لوسائل الإعلام، قال تبون إن “الجيش بعيد عن السياسة وقطع أشواطا مهمة في الاحترافية”، مضيفا: “لا يوجد جيش في العالم يطبق أوامر رئيسه مثل الجيش الجزائري، وخاصة أنني وزير الدفاع والقائد الأعلى للقوات المسلحة”.

من جهة أخرى، قال إن “التغيير الحكومي لم يكن عميقا احتراما لرأي الشعب في الانتخابات المقبلة”.

وأضاف: “سبب معاناة مناطق الظل هو غياب مياه الشرب ولكن الوزارة لم تتحرك، وهذا ما اضطرني إلى تغيير وزير الموارد المائية، ونفس الأمر بالنسبة لوزارة الطاقة، أما بالنسبة لوزير الصناعة فقد دخلنا في مرحلة جديدة وسياسة تصنيعية جديدة إلا أن الوزير السابق لم يتماشى معها”.

المصدر: وكالات