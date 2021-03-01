العدو الاسرائيلي أطلق قنابل مضيئة فوق بلدة الغجر المحتلة

أطلق جيش العدو الاسرائيلي مساء الاثنين عددا من القنابل المضيئة فوق بلدة الغجر المحتلة.

وقالت “الوكالة الوطنية للاعلام” إن ذلك حصل في ظل تحليق لطائرة استطلاع إسرائيلية من دون طيار في اجواء المنطقة.

بدوره، لفت مراسل قناة المنار في جنوب لبنان الى ان “جيش العدو رمى القذائف الضوئية في أجواء الغجر والعباسية وتم رصد تحرك آليات عسكرية في المنطقة المفتوحة”، وتابعت “سبق هذا الحدث إعلان في المستوطنات القريبة عن تدريبات يجريها العدو”، واضاف “لم يتحدد بعد ما إذا كان ذلك ضمن اجراء التدريب او لا”.

وقال مراسل المنار “انتهى إطلاق القذائف الضوئية قرب الغجر”، وتابع “اعلام العدو عاد وتحدث عن محاولة تهريب عبر الحدود في المنطقة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام + موقع المنار