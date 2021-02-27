قوى الامن: تعميم أوصاف جثة رجل عثر عليها في رأس النبع

اعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي- شعبة العلاقات العامة، في بلاغ انه “بتاريخ 26-02-2021 عثر في محلة رأس النبع- شارع عمر بن خطاب على جثة مجهولة الهوية لرجل ملقى بجانب الطريق، وهو في العقد الثامن من العمر تقريبا، طوله حوالي 175 سنتمترا، نحيف البنية، حنطي البشرة، أصلع الرأس وذو لحية شيباء خفيفة، ويرتدي سروالا رمادي اللون و”جاكيت” أسود.

جرى نقل الجثة إلى مستشفى المقاصد في بيروت، وقد عثر بحوزته على بطاقة مواعيد عائدة لإحدى الجمعيات مدون عليها الاسم أحمد علي مهنا مواليد عام 1950.

لذلك وبناء على إشارة القضاء المختص، تطلب المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي من ذويه أو ممن يعرف عنه شيئا، الاتصال بفصيلة البسطة في وحدة شرطة بيروت على الرقم: 633808-01، للإدلاء بما لديهم من معلومات”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام