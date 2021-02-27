وزير الخارجية الإيراني: الهجمات الأخيرة في العراق تهدف إلى عرقلة العلاقات بين طهران وبغداد – موقع قناة المنار – لبنان
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February 27 2021 - 16:44

وزير الخارجية الإيراني: الهجمات الأخيرة في العراق تهدف إلى عرقلة العلاقات بين طهران وبغداد

منذ 1 ساعة 27 February، 2021
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