الدفاع المدني الهيئة الصحية الاسلامية: 1043 خدمة خلال ال 24 ساعة الماضية

أفادت غرفة عمليات المديرية العامة للدفاع المدني – الهيئة الصحية الاسلامية في بيان، أن مراكزها المنتشرة على الأراضي اللبنانية كافة، نفذت 1043 خدمة مختلفة خلال ال24 ساعة الماضية.

وتوزعت المهام على الشكل الاتي:

– 94 خدمة نقل مصابين بفيروس كورونا الى المستشفيات والمحاجر المخصصة.

– تجهيز 19 حالة وفاة من ناحية التغسيل والتكفين والدفن.

– 28 خدمة تعقيم.

– 68 نشاطا توعويا.

– 629 خدمة تدخل منزلي إسعافي.

– 162 خدمة إعارة مستلزمات طبية (جهاز اوكسيجين، قنينة اوكسيجين، كرسي مدولب، عكازات ، فرشة مياه، ووكر، أوكسيميتر).

– 43 خدمة نقل حالات إسعافية طارئة وعادية.

– العديد من المهام داخل غرف الطوارئ في كل مركز.

إشارة الى أن عدد المهام التي نفذتها المديرية العامة للدفاع المدني- الهيئة الصحية- في مكافحة جائحة كورونا فقط حتى الآن 5950 مهمة نقل (مصاب أو مشتبه بإصابته أو مخالط)، ودفن 1460 متوفيا بالفيروس من أصل 4610 في لبنان، بالاضافة الى 52326 مهمة تعقيم للمؤسسات العامة والخاصة، المدارس، الجامعات، دور العبادة.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام