الإمارات تعبر عن تأييدها لبيان الخارجية السعودية بشأن اغتيال خاشقجي (روسيا اليوم) – موقع قناة المنار – لبنان
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February 27 2021 - 13:18

الإمارات تعبر عن تأييدها لبيان الخارجية السعودية بشأن اغتيال خاشقجي (روسيا اليوم)

منذ 1 ساعة 27 February، 2021
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